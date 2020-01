Le Poco F2 Lite s’illustre dans une nouvelle fuite

© RevAtlas

Snapdragon 765 et batterie 5 000 mAh au menu

Via : Price Baba

Ces photos volées, partagées par la chaîne YouTube RevAtlas, révèlent de menus détails concernant la fiche technique de ce smartphone à bas prix.Reconnu comme étant parmi les meilleurs rapports qualité-prix de ces dernières années, le petit frère du Pocophone F1 pourrait bien rogner davantage les coûts — du moins en ce qui concerne ce modèle « Lite ».Si les clichés sont d'une piètre qualité, ils s'accompagnent d'un début de fiche technique des plus intéressant. Le Poco F2 Lite serait ainsi propulsé par un Snapdragon 765 et 6 Go de RAM. Il tournerait sous Android 10, dans une version à peine modifiée de MIUI.Si les infos viennent à manquer concernant la technologie utilisée par l'écran du Poco F2, ou encore les méthodes de déverrouillage qui seront préférées par le constructeur, la source citée par RevAtlas prévoit qu'une batterie de 5 000 mAh équipera le smartphone d'entrée de gamme.