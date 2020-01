Contre toute attente (non), il y aura bien un Pocophone F2

© POCO

#Xiaomi files trademark application for POCO F2



So the POCO series exists and POCO F2 is coming soon .....#xiaomi #pocoPhone #POCOF2 pic.twitter.com/3JDwplv9IJ — _the_tech_guy (@_the_tech_guy) 11 janvier 2020

Pocophone F2 : un lancement tout proche ?

Via : GSM Arena

La marque « Poco F2 » viendrait en effet d'être déposée auprès des autorités compétentes, rapporte sur Twitter @_the_tech_guy — unautoproclamé, aux 440 abonnés.Tout en gardant en main les pincettes de rigueur face à cette information, sa confirmation pourrait signifier un lancement prochain du Pocophone F2. Comme le rappelle GSM Arena, le Pocophone premier du nom avait vu son nom déposé juste avant son annonce officielle, en 2018.Pour l'heure, on ignore encore tout de ce que sera ce Pocophone F2. S'il a lancé un pavé dans la mare en s'affichant au tarif imbattable de 330 €, tout en conservant une fiche technique digne d'un smartphone de gamme supérieure, Poco aura fort à faire pour convaincre face à un Realme de plus en plus agressif.Ce segment de marché est en effet le théâtre d'une lutte acharnée de la part des constructeurs, qui tirent les prix vers le bas tout en offrant des garanties techniques de plus en plus solides.