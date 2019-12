Poco pourrait renaître de ses cendres avec un Pocophone F2 en 2020

Quel prix et quelle fiche technique pour le Poco F2 ?

Source : GizmoChina

Le Pocophone F1 fut l'un des smartphones les plus populaires de l'année dernière. Il était notamment équipé d'un SoC Snapdragon 845 haut de gamme que l'on retrouvait sur les meilleurs smartphones de l'époque, pour un prix alors très réduit. Néanmoins son successeur n'a jamais vu le jour en 2019. Il faut dire que Xiaomi, maison-mère de Poco, a laissé peu de place à un potentiel Pocophone F2 avec une plus grande confiance accordée à sa marque Redmi et des variantes à la pelle du Mi 9 2020 devrait être la bonne année pour voir un nouveau mobile Poco débarquer sur le marché. Sur Twitter, Alvin Tse, un responsable de Pocophone, a effet indiqué qu'il fallait se préparer à «». S'il a rapidement supprimé son tweet, le mal était déjà fait : il nous a teasé la sortie d'un nouvel appareil dans les prochains mois.Reste à savoir comment va se placer le Pocophone F2 sur le marché. S'il reste sur la même stratégie que le premier modèle de la marque, il risque de se frotter directement à un autre smartphone de Xiaomi : le Mi 9T Pro . On peut imaginer un mobile qui miserait tout sur les performances avec la présence d'un SoC, mais qui serait moins cher que tous ses concurrents en rognant sur d'autres aspects : la photo, l'écran ou les matériaux utilisés par exemple. On se rappelle que le Pocophone F1 était fait de plastique et manquait de DRM Il n'est pas sûr non plus que l'appareil soit disponible en Europe : rappelons que Poco était au départ un moyen pour Xiaomi de percer en Inde.