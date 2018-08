Le Pocophone F1 ne sait pas lire les contenus HD de Netflix et autres services de streaming

Un problème de gestion des DRM en cause

Une mise à jour n'y changera rien

Était-ce trop beau pour être vrai ? Dévoilé mercredi, le Pocophone F1 jouit d'une fiche technique très appétissante malgré un tarif attractif. Pourtant voilà : il est incapable de visionner Netflix en HD.Retour du bâton de la hype aujourd'hui. Le site spécialisé AndroidPure a en effet mis le doigt sur un problème très gênant concernant le Pocophone F1 : il ne dispose pas des permissions suffisantes pour la lecture de contenu vidéo en HD.Sur des services de streaming tels que, Molotov ou OCS, le téléphone de la filiale deest donc limité à une basse définition.Les DRM, ou gestion des droits numériques, sont des protections intégrées à n'importe quelle oeuvre numérique. Grâce à elles, il est par exemple impossible de faire une capture d'écran pendant que l'on visionne une série sur Netflix, par exemple.Sur Android, cette gestion des droits numériques est complexe. Mais pour simplifier, il importe que votre smartphone prenne en charge le standard, développé par Google. En la matière, deux niveaux d'accès existent : le niveau L3, qui ne permet le décodage que de certains contenus protégés, et le niveau L1, qui permet une lecture de tous les contenus.Vous l'aurez compris : le Pocophone F1 ne dispose que du niveau L3, ce qui l'empêche d'avoir accès à tous les catalogues des fournisseurs de contenus en ligne.Comme le rappellent nos confrères de FrAndroid, les OnePlus 5 et 5T avaient connu un problème similaire lors de leur sortie. Un état de fait qui n'avait pu être modifié qu'en renvoyant son smartphone au SAV.En effet une simple mise à jour ne saurait corriger cet impair. À l'époque, OnePlus avait expliqué que cette modification ne pouvait se faire que depuis un ordinateur sécurisé et authentifié. Autrement dit : les leurs.Pour l'heure, Pocophone n'a pas réagi à la découverte de AndroidPure.