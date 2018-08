Xiaomi Pocophone : double APN et Snapdragon 845 à moins de 360 €

Pocophone F1 : Snapdragon 845, double appareil photo et 6go de RAM

Un smartphone low cost qui ne fait pas l'impasse sur les fonctionnalités

Mais comment est-ce possible ? Voilà la question qui frappe après avoir lu la fiche technique des futursdePour 359€ exactement, nous tenons là un smartphone capable de tenir la dragée haute à des appareils de milieu de gamme vendus bien plus cher.Xiaomi a choisi comme slogan pour son smartphone low cost "Master of Speed", et on comprend pourquoi. Malgré son prix riquiqui, l'appareil tournera sur l'un des SoC les plus plébiscités du marché : leUne puce qui sera équipée de pas moins de 6Go de RAM et de 64 ou 128 Go de stockage selon le modèle choisi ? la version la plus généreuse ne coûtant que 40€ de plus à l'achat. Pour couronner le tout, l'appareil embarque une généreuse batterie de 4000 mAh.Le smartphone de 6,18 pouces répond également aux exigences de design d'aujourd'hui en adoptant la controversée encoche sur sa face supérieure. Un bandeau qui accueille notamment un APN frontal de pas moins de 20 MP, pour des selfies en haute définition.À l'arrière, une lentille Sony de 12MP s'accompagne d'une autre de 5MP, produite par Samsung.Outre sa fiche technique admirable pour ce prix, le Pocophone F1 fait également la part belle aux fonctionnalités.Ainsi, l'appareil est doté d'une technologie de refroidissement inédite appelée. Autrement dit, c'est tout un système de watercooling qui se charge de réguler la température du smartphone ! Une innovation "300% plus efficace que les solutions de refroidissement classiques non liquides", selon Xiaomi.Enfin, se loge également dans l'encoche du smartphone un détecteur de proximité ainsi qu'une lentille et un flash infrarouge. Tout cet attirail étant mis à profit par la technologie de déverrouillage de l'appareil par reconnaissance faciale qui, grâce à l'infrarouge, fonctionne également dans l'obscurité.Le Pocophone F1 sera disponible le 30 août prochain au prix de 359€ pour la version 64 Go, et 399€ pour la version 128 Go. Si vous décidez de vous le procurer avant le 30 septembre prochain, une offre de remboursement de 30€ vous est également proposée.