Xiaomi lance Poco, sa marque de smartphones low-cost (et le 1er PocoPhone)

Le Pocophone F1 : un smartphone avec encoche autour de 500€



Le rouleau compresseurest inarrêtable. Quelques jours seulement après avoir officialisé son Mi 8 en France , la marque chinoise à qui tout sourit lance sa déclinaison low-cost.(c'est son nom), se pose comme une alternative à bas prix aux téléphones les plus onéreux de la marque. Malgré des tarifs très raisonnables, le constructeur chinois semble être parvenu à des compromis techniques honorables.Avec son, la marque joue sur les plates-bandes du OnePlus 6 Celui qui sera vraisemblablement proposé entre 500 et 600€ est doté d'un SoC Snapdragon 845, d'une batterie de 4000 mAh, de 6 Go de RAM et de 64 Go de stockage - ou 128 Go dans une version plus coûteuse.Clairement orienté à destination des marchés émergents comme l'Inde ou la Chine, le Pocophone F1 devrait être disponible sous nos latitudes d'ici l'automne prochain, croit savoir Generation-NT Xiaomi est actuellement le 4e vendeur de smartphones en Europe, et dispose d'une courbe de progression assez incroyable. D'après une récente étude , la marque dispose d'une croissance supérieure à 999% entre le premier trimestre 2018 et le dernier de 2017. Devant elle, on retrouve une autre marque chinoise, Huawei, puis Apple et Samsung en tête.