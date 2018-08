Xiaomi : le MI 8 sortira le 20 août en France

Une fiche technique convaincante

Des versions « Explorer » et « Light » déjà disponibles en Chine

Rien ne ralentit le rythme effréné de. Alors que le Mi A2 est encore tout frais sur les étals hexagonaux, le constructeur chinois lance le, son nouveau smartphone haut de gamme.Celui-ci sera disponible partout en France à compter du 20 août prochain.Avec son nouvel appareil, Xiaomi vient jouer sur les plates-bandes deVendu juste sous la barre des 500€, le Mi 8 dispose d'une fiche technique qui devrait contenter aussi bien les utilisateurs désireux d'un écran de belle facture que les amateurs de photographie.Xiaomi cède également aux sirènes de l'encoche pour offrir un écran qui couvre 88,5% de la surface avant de l'appareil.Le Mi 8 dispose en outre d'une résolution de 2248 x 1080 pixels, d'un double appareil photo arrière de 12 Mpx et d'un capteur infrarouge à l'avant qui - dans une prochaine mise à jour - servira au déverrouillage du téléphone par reconnaissance du visage.Il embarque en outre un Snapdragon 845, 6 Go de RAM et se décline dans des versions 64, 128 et 256 Go non extensibles via micro-SD. Côté batterie, il faudra se contenter de 3300 mAh. Vu la taille de l'écran et sa résolution, espérons que la gestion de la consommation d'énergie sera optimale.Alors qu'elles sont d'ores et déjà disponibles en Chine, les versions « Explorer » et « Light » du Mi 8 ne semblent pas être à l'ordre du jour pour le marché français.La première se veut être une déclinaison Premium du smartphone chinois, et dispose d'un lecteur d'empreintes digital placé sous la dalle de l'écran, à l'instar du futur Samsung Galaxy X.La seconde, le Mi 8 SE, est un smartphone de milieu de gamme disposant d'un écran de 5,88 pouces et équipé d'un Snapdragon 710. Honorable, d'autant qu'il est proposé à moins de 300€ dans son pays d'origine.La disponibilité ou non de ses déclinaisons dépendra sans doute des performances du Mi 8 dans nos contrées.