Les Realme 6 et 6 Pro lancés le 24 mars en Europe, le 6i également bientôt annoncé

Le Realme 6i confirmé

Realme a confirmé tenir un événement pour le lancement de ses Realme 6 et 6 Pro en Europe le 24 mars 2020 à 10 h (heure de Paris). La conférence pourra être suivie en direct en streaming. On y apprendra notamment la date de sortie et le prix des deux modèles.Les caractéristiques techniques des deux smartphones sont déjà connues puisqu'ils ont été présentés en Inde il y a quelques jours. Le Realme 6 Pro embarque un écran de 6,6 pouces avec définition FHD+ et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Idem pour le Realme 6, seulement un poil plus petit (6,5 pouces).Le modèle Pro est équipé d'un SoC Snapdragon 720G de Qualcomm pour les performances, alors que la version de base a droit à une puce Helio G90T de MediaTek. Le tout associé à 6 ou 8 de RAM et 64 ou 256 Go d'espace de stockage sur le Pro et à 4 ou 8 Go de mémoire vive et 64 ou 128 Go de mémoire interne sur le Realme 6.Pour la photo, le 6 Pro propose un quadruple capteur ainsi composé : module principal 64 MP + téléobjectif 12 MP + ultra grand-angle 8 MP + macro objectif 2 MP. Ledu Realme 6 est semblable, avec pour seul changement le téléobjectif qui passe à 2 MP. Le Realme 6i a récemment fuité , il sera annoncé le 17 mars en Birmanie. Il s'agit du mobile le plus entrée de gamme de la série, probablement pas prévu pour l'Europe. Le 6i sera équipé d'un Helio G80 de MediaTek, a teasé la marque chinoise. Il aura aussi un port USB-C supportant une charge jusqu'à 18 W.