Au moins un des prochains iPhone aurait un module photo permettant la capture en 3D

Ce capteur aurait même déjà été mis au point grâce au concours du laser fourni par la société Lumentum, qui fournit déjà à Apple les composants lasers de la caméra frontale TrueDepth. La société a refusé tout commentaire sur sa technologie.Selon les informations de Fast Company, ce nouveau capteur dorsal 3D est en cours de développement «» au sein de la firme de Cupertino.Pour concevoir ce module, Apple s'est tournée vers Lumentum, une entreprise qui fabrique les diodes laser à cavité verticale émettant par la surface (VCSEL) utilisées pour les mesures de profondeur de la caméra TrueDepth pour FaceID. Couplé à une caméra temps de vol (Tof, pouren anglais), ce laser permettra de capter et d'analyser un environnement 3D sur de longues distances.Le principe est assez compréhensible : la caméra temps de vol permet de créer une représentation en trois dimensions de son environnement. Avec l'aide du laser VCSEL, le module émet un signal infrarouge qui mesure les écarts de lumière et le temps qu'il lui faut pour revenir au capteur. Ce système devrait permettre de créer une carte de profondeur 3D capable de couvrir une distance beaucoup plus importante et approfondie que sur le système TrueDepth.La question est de savoir jusqu'à quel niveau Apple portera cette caméra 3D et quelles en seront les utilisations. Il s'agira, globalement, d'améliorer la qualité générique des images et de préciser les arrières-plans. Mais d'autres applications sont possibles.Le mapping 3D pourrait aller de concert avec les autres capacités photos de l'iPhone. Par exemple, cite Fast Company, imaginez la possibilité de capturer une vidéo d'un skater au milieu d'un saut, puis de le détourer pour le faire sortir du cadre en 3D et en slow motion.On peut également envisager des améliorations grâce à la, qui permet de réaliser une seule photo de la meilleure qualité possible à partir du résultat de plusieurs capteurs.Bien entendu, ce type de caméra 3D pourrait grandement améliorer l'expérience en réalité augmentée. Le mapping 3D réalisé par la caméra permettrait, à titre d'exemple, d'améliorer le réalisme dans l'interactivité entre objet réel et objet virtuel. Imaginez par exemple que la prise en main d'un objet holographique se marie beaucoup mieux avec la poignée d'une personne réelle.Les capteurs photo 3D sont déjà utilisés sur certains smartphones, comme les Samsung S10+ , S20+ et S20+ Ultra. Elle est par exemple utilisée pour le mode Live Focus, qui permet de capturer le sujet et l'arrière-plan séparément, ou Quick Measure. Apple pourrait également - et c'est fort probable - prendre le même parti que Samsung et annoncer une, deux ou trois capacités « fortes » allant avec ce module photo, pour de nouvelles expériences.Rendez-vous à l'automne prochain, si le Covid-19 ne vient pas bousculer les plans d'Apple.