Apple publie un guide pour laver correctement son iPhone (oui, c'est très sérieux)

Des consignes d'entretien modèle par modèle

Gare aux produits abrasifs !

» : dès les premières lignes de son guide , Apple affiche la couleur. Et pour les curieux, la réponse est oui. Apple tolère notamment l'utilisation d'alcool isopropylique à 70 % et de lingettes désinfectantes Clorox, mais déconseille vivement «» complètement son iPhone dans un produit de nettoyage. Merci bien Apple, voilà une porte ouverte enfoncée sans ménagement.Le reste de la page est (soyons honnête) de la même teneur. Apple énumère, modèle d' iPhone par modèle d'iPhone les consignes d'entretien à respecter. On n'apprendra rien de palpitant, le processus de nettoyage étant pratiquement le même pour l'ensemble des modèles récents, y compris ceux bénéficiant d'une résistance aux liquides et à la poussière.Sans jamais parler de désinfection (et pourtant il faudrait par les temps qui courent), Apple explique sobrement qu'il faut débrancher tous les câbles et éteindre l'iPhone avant de le nettoyer à l'aide d'un «», tout en évitant les «». L'utilisation de produits nettoyants ou d'air comprimé (pour chasser la poussière des orifices de l'appareil) est par ailleurs proscrite.Apple semble toutefois parler avant tout des produits potentiellement abrasifs, comme certains produits lave-vitres, détergents ménagers, aérosols, solvants, ou ammoniac, qui pourraient éliminer purement et simplement le revêtement oléophobe (qui repousse l'huile et la graisse) appliqué sur la face avant et le dos des iPhone lancés depuis l' iPhone 7 Loin de donner des indications pertinentes sur la marche à suivre pour désinfecter votre iPhone en période d'épidémie, Apple paraît surtout vouloir se préserver de futures plaintes en indiquant plutôt ce qu'il ne faut pas utiliser pour nettoyer votre mobile. On s'en tiendra donc au premier encadré du guide, qui a au moins le mérite d'être assez clair : nettoyez votre iPhone à l'alcool à 70° pour supprimer un maximum de bactéries... et utilisez, en complément, un chiffon à lunettes pour effacer les traces de paluches. En clair, rien que l'on ne savait déjà.