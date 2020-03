Samsung : des photos du Galaxy M11 fuitent, une grosse batterie de 5 000 mAh confirmée

Lire aussi :

Tout juste certifié par le NCC de Taïwan, le futur Samsung Galaxy M11 devrait offrir une autonomie digne de ce nom, le terminal étant animé par une batterie de 5 000 mAh. Côté recharge, on pourra grimper ici jusqu'à 15 W.Selon toute vraisemblance, pas d'écran OLED ici, mais une bonne vieille dalle LCD, sans oublier un port jack 3,5 mm sur le dessus, et un capteur d'empreintes au dos. À l'arrière toujours, on retrouve aussi un triple capteur photo.Ce nouveau Samsung Galaxy M11 devrait très prochainement être officialisé par le géant coréen, le smartphone étant actuellement en cours de certification sur la plupart des marchés.