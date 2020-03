Doogee donnera une batterie de 10 000 mAh à son smartphone N100

© Doogee

Entre le smartphone et la batterie de réserve

Un capteur à l'avant, deux à l'arrière

Celui-ci, s'il affiche une capacité deux fois inférieure au P18K, revient aussi à des dimensions et à un poids plus proches de nos habitudes.D'ailleurs, s'il faut le comparer avec d'autres sorties récentes, le N100 a une capacité deux fois plus importante que le S20 Ultra de Samsung. Sur son site , Doogee affirme donc logiquement que l'appareil peut tenir plus longtemps sans recharge. Selon lui, une heure passée à visionner des vidéos ou à jouer ne consommerait que 5 % de sa puissance. Il compare directement le N100 à d'autres marques, certifiant que celui-ci peut tenir 350 heures en veille, contre 45 heures contre un OnePlus 7 Pro.Il essaie également d'être rassurant concernant le temps de charge, avançant tout de même un temps de 3 h 30 pour une charge complète. Le N100 utilisera pour cela une connectique USB type-C 12V/2A 24-pin. Cela dit, l'appareil dispose aussi de la fonction de charge inversée OTG et de la technologie de charge sans-fil Qi, faisant de lui une batterie de secours pour d'autres appareils.Le N100 se positionne clairement sur l'entrée de gamme. Si Doogee compare la batterie de son N100 à un OnePlus 7 Pro, il n'en égalera pas les performances. Après la première vague en pré-commande lancée à l'automne dernier, il est désormais affiché à 140 dollars (environ 120 euros). Pour ce prix, l'appareil repose sur un processeur octo-core MTK Helio P23 cadencé à 2,0 Ghz, 4 Go de RAM LPDDR4X et sur l'exécution d'Android 9.0. Le N100 affiche également une épaisseur inférieure à 8 mm et pèse 267 grammes. Il reçoit une dalle IPS LCD de 6 pouces affichant une résolution de 1 080 x 2 160 pixels.Il comprend également 64 Go de mémoire extensible jusqu'à 256 Go via une carte micro-SD. À l'avant, le N100 compte un capteur de 8 mégapixels, tandis qu'à l'arrière, deux sont présents : un premier de 21 mégapixels et un second de 8 mégapixels.Après avoir dévoilé l'importante capacité de sa batterie, le N100 poursuit sa route vers la commercialisation : Doogee espère démarrer les livraisons de son nouveau smartphone en novembre prochain.