MWC 2019 - Energizer dévoile un énorme smartphone doté d'une batterie de 18 000 mAh

Energizer Power Max P18K Pop : une batterie gigantesque, parce que pourquoi pas

MWC 2019 : les dernières informations Le MWC, ou Mobile World Congress, est un salon consacré aux smartphones et à la téléphonie itinérante. Cet événement d'envergure internationale se tient du 25 au 28 février à Barcelone, où plus de 100 000 visiteurs sont attendus pour cette édition 2019. Découvrez l'actualité du MWC 2019

Len'a pas 99 problèmes. Il n'en a qu'un. Allez, deux : il mesure 17 mm d'épaisseur et pèse aux alentours de 500 grammes.On a tendance à se plaindre de l'autonomie de nos téléphones, c'est vrai. Les smartphones d'Apple sont d'ailleurs particulièrement mauvais en la matière. Mais soyons honnêtes : un smartphone capable de tenir une journée complète satisfera la grande majorité d'entre nous. Néanmoins, il faut dire que si la seule alternative que nous proposent les constructeurs est un smartphone format brique, le choix est vite fait.C'est donc tout à fait sérieusement que l'Américain Energizer a présenté en direct dude Barcelone son, un smartphone doté(l'équivalent de quatre Mate 20 Pro). Grâce à elle, le terminal est capable de tenir - tenez-vous bien - près de. Une prouesse (on croit ?), qui se paie comme vous le voyez par un châssis des plus grotesques.Et comme s'il manquait d'originalité, le Power Max P18K Pop dispose comme son nom l'indique d'une, à l'image des récents Vivo V15 Pro . Du reste, le smartphone d'Energizer répond par l'affirmative à l'essentiel des attendus techniques d'aujourd'hui en embarquant 6 Go de RAM, 128 Go de stockage interne et un SoC milieu de gamme MediaTek Helio P70 (8 coeurs @ 2,1 GHz, gravé en 12 nm).Il embarque également un trio d'appareils photo de 12, 5 et 2 mégapixels au dos.