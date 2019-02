Vivo annonce le V15 Pro : un smartphone à caméra pop-up et Snapdragon 675

Crédits : Vivo

Un ratio écran-corps de 92% grâce à la caméra pop-up



L'écran du Vivo V15Pro couvre près de 92% de sa face avant. Crédits : Vivo

Vivo V15Pro : triple caméra et profusion de mégapixels



La caméra pop-up du V15Pro dispose d'une résolution de 32 mégapixels. Crédits : Vivo

Via : XDA Developers

Il y a quelques minutes, le Chinoisa tombé le rideau sur le, son second smartphone doté d'une caméra avant de type "pop-up" (après le Vivo NEX) et du tout dernier SoCde Qualcomm : le Snapdragon 675.On sent bien que les constructeurs se cherchent énormément sur la question de la caméra avant. Certains conservent une épaisse encoche (iPhone, Mate 20 Pro), d'autres optent pour un mécanisme à glissière (Xiaomi Mi Mix 3). Certains font aussi le pari d'un écran percé (Honor View 20, Galaxy S10). Vivo, lui, innove en proposant une, ce qui permet à son écran de couvrir pas moins de 91,64% de la face avant.Un écran de belle facture d'ailleurs, puisque le Vivo V15Pro s'équipe d'une dalle Super AMOLED de 6,39 pouces affichant une définition FHD+ au ratio 19,5:9.Vivo a d'ailleurs placé sous celui-ci unde cinquième génération permettant un déverrouillage "".Tout moyenne gamme qu'il est, le Vivo V15Pro souhaite avoir voix au chapitre de la photographie. Le smartphone cède aux sirènes du. L'appareil dispose d'un capteur principal de 48 mégapixels, d'un deuxième (grand-angle) de 8 mégapixels et d'un dernier de 5 mégapixels destiné à gérer la profondeur de champ.À l'avant, Vivo innove en incorporant dans son mécanisme "pop-up" une. Smartphone chinois oblige, le V15Pro sera bardé de fonctionnalités impliquant le lissage et le traitement numérique des photographies via l'intelligence artificielle.Des tâches pour lesquelles lese relèvera particulièrement utile grâce à son NPU AI Engine de troisième génération. Le tout nouveau SoC dispose par ailleurs de 8 coeurs Kryo cadencés entre 1,7 GHz et 2,0 GHz.Enfin, le Vivo V15Pro embarqueet profite de la charge rapide "Dual-Engine Fast Charging" à 22,5 W.