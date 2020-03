Les Black Shark 3 et Black Shark 3 Pro officialisés : quoi de neuf pour ces smartphones gaming ?

© Black Shark

Black Shark 3 Pro : le nec plus ultra du gaming sur smartphone

Black Shark 3 : inférieur, mais pas inintéressant

Le marché du smartphone gaming tend à se polariser entre trois acteurs majeurs : ASUS, Razer, et le présent Black Shark qui, chaque année, pousse les curseurs techniques un peu plus loin.En témoigne le nouveau fer de lance de la filiale, le Black Shark 3 Pro qui associe à merveille déchaînement de puissance et fourchette tarifaire raisonnable.Black Shark n'a misé que sur le meilleur pour son. Si son design évolue peu par rapport à la précédente génération (toujoursinspiré des PC gaming tout en RGB), sa fiche technique, elle, s'envole.Le Black Shark est composé d'un gigantesque écran OLED QHD+ 90 Hz (échantillonnage tactile de 270 Hz) de 7,1 pouces, d'un SoC Snapdragon 865 (et donc compatible 5G), de 8 à 12 Go de mémoire vive LPDDR5, de 256 Go de stockage interne (UFS 3.0) et d'une batterie maousse de 5 000 mAh. Un port jack est également de la partie.Intéressant : cette dernière peut être rechargée à 65 W (soit un peu moins de 40 minutes pour une charge complète), ou jusqu'à 18 W via un chargeur magnétique qui vient se greffer au dos de l'appareil. Moins rapide, mais pratique pour recharger tranquillement pendant une partie.Le Black Shark 3 Pro s'équipe également d'un nouveau système de refroidissement que le constructeur promet deux fois plus efficace que sur le précédent modèle. Aussi, à l'instar de l'excellent Asus ROG Phone II , le Black Shark 3 Pro affiche deux gâchettes sur la tranche. Particulièrement utiles sur les FPS en accordant un retour plus agréable en visée et tir. Mais à la différence du ROG Phone, Black Shark opte ici pour des boutons physiques, et non pas virtuels. De quoi améliorer encore les sensations de l'utilisateur.Enfin, bien qu'on n'attende absolument pas Black Shark là-dessus, le modèlese dote d'un trio d'appareils photo décliné comme suit : 64 + 13 + 5 mégapixels, et un capteur 20 mégapixels à l'avant.Difficile de passer derrière le Black Shark 3 Pro. Néanmoins, l'entrée de gamme du constructeur reprend certains des atouts de son grand frère avec panache.On passe ici sur un écran OLED FHD+ 90 Hz de 6,67 pouces. Côté specs, on reste évidemment sur un Snapdragon 865, mais le Black Shark 3 se déclinera dans plus de configurations : 8+128, 12+128 et 12+256 Go. La batterie subit quant à elle une petite coupe et passe à 4 720 mAh.La plus grosse perte sur ce modèle est bien celle des gâchettes physiques dont nous parlions plus haut. Un point qui ne gênera pas celles et ceux qui prévoient de faire l'usage du smartphone via une manette externe, mais qui pourrait bien chagriner les joueurs qui souhaitaient un appareil gaming tout-en-un.