Le Realme 6i et un certain RMX2063 se montrent sur Geekbench

Une batterie généreuse

Realme, concurrent direct de Redmi

Après avoir annoncé son X50 Pro 5G haut de gamme et plus récemment ses smartphones de la série 6, Realme ne compte pas s'arrêter là et prépare le lancement de nouveaux modèles. Deux mobiles ont été repérés sur l'outil de benchmark Geekbench.Le premier est déjà connu, puisqu'il a été certifié par la FCC (Federal Communications Commission), d'où est tiré le visuel ci-dessus. Il s'agit du Realme 6i (RMX2040), qui embarque selon Geekbench un SoC entrée de gamme MediaTek Helio G70, 4 Go de RAM et Android 10. L'appareil obtient un score de 345 en single-core et de 1293 en multi-core.Mais on en sait plus sur le smartphone grâce aux documents rendus publics par la FCC. Le Realme 6i est équipé d'une batterie de 5 000 mAh laissant envisager une excellente autonomie. Celle-ci supporte la recharge rapide 18W. On retrouve le fameux design avec écran à encochequi a marqué l'année 2019. Au dos, un quadruple capteur photo avec module principal de 48 MP est attendu.Petite déception côté connectique : si le port jack 3.5mm pour l'audio est bien présent, l'appareil se contente d'un port micro USB pour la recharge, alors que l'USB-C est devenu la norme. Mais rappelons-le, nous avons ici affaire à un smartphone destiné à être vendu très peu cher.Nous avons bien moins d'informations sur le second modèle découvert sur Geekbench, connu seulement sous la référence RMX2063. Celui-ci obtient un score de 570 en single-core et de 1683 en multi-core. Il bénéficie de 8 Go de RAM et d'une puce Qualcomm cadencée à 1,8 GHz. Ces éléments semblent indiquer qu'il s'agit d'un smartphone milieu de gamme.Realme s'est imposé en Europe comme la nouvelle référence du rapport qualité-prix en compagnie de Redmi. On ne sait pas encore si les deux modèles aperçus ici seront commercialisés chez nous.