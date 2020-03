On connaît quelques specs du Redmi Note 9 Pro

© Ishan Agarwal

Can confirm the specs of #RedmiNote9Pro:

-Aurora Blue, Glacier White & Interstellar Black

-4GB+64GB & 6GB+128GB.

-6.67" FHD+ 20:9 LCD Gorrila Glass 5 Display

-16MP Punch Hole Front Camera

-48MP Main, 8MP Ultra-Wide, 5MP Macro & Depth Camera

-SD720G, 5020mAH Battery, 18W Charging pic.twitter.com/0yk5hWxEwm — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) March 9, 2020

Écran percé, mais pas de 120 Hz

Source : Twitter

Des prédictions que le jeunen'a pas peur d'appeler des certitudes.Le Redmi Note 9 Pro serait ainsi disponible en quatre coloris, et se déclinerait en deux configurations : 4+64 Go, ou 6+128 Go.Le smartphone a écran 6,67 pouces (ratio 20:9) devrait être de type LCD IPS et ne bénéficiera probablement pas d'une fréquence de rafraîchissement accélérée. Il serait animé par la puce de milieu de gamme Snapdragon 720G et par une batterie de 5 020 mAh.Côté photo, c'est un quatuor 48 (standard) + 8 (ultra grand-angle) + 5 (macro) + 5 (profondeur) mégapixels que nous retrouverons au dos. Un appareil de 16 mégapixels serait intégré à l'écran.Une configuration plutôt légère (4 Go de RAM, en 2020 ?), qui n'enthousiasme que moyennement comparée à celle du Redmi Note 8 Pro sorti en 2019. Espérons que Redmi aura d'autres atouts dans sa manche lors de la présentation de son nouveaujeudi.