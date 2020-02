Le Realme X50 Pro 5G est officiel : six capteurs photo et recharge ultra rapide au programme

© Realme

Source : Android Police

Après avoir réussi son examen de passage sur le haut de gamme en 2019 avec son X2 Pro , Realme est de retour avec un nouveau modèle de smartphone premium à bas prix : le X50 Pro 5G.Comme son nom l'indique, le mobile est compatible 5G grâce à la présence du SoC Snapdragon 865 de Qualcomm, qui lui permet aussi de proposer des performances parmi les meilleures du marché. La puce est associée à 6, 8 ou 12 Go de RAM LPDDR5 selon les variantes, ainsi qu'à 128 ou 256 Go d'espace de stockage en UFS 3.0, un standard qui promet une vitesse bien plus impressionnante que le UFS 2.1 équipant encore la majorité des appareils.Autre point important à retenir, l'autonomie. Avec une batterie de 4 200 mAh, le Realme X50 Pro 5G se comporte particulièrement bien en la matière. Mais c'est surtout sa technologie de recharge 65 W qui fait tourner les têtes. Elle devrait permettre de passer de 0 à 100 % en moins de 30 minutes, soit une un temps encore plus impressionnant que ce que proposait le X2 Pro, qui était déjà une référence à ce niveau avec sa recharge 50 W.Avec une telle rapidité de charge, l'absence de recharge sans fil semble bien moins préjudiciable. Ce choix donne aussi la possibilité à Realme de faire des économies et de proposer son smartphone à un prix abordable. Une stratégie qui rappelle celle de OnePlus pendant longtemps.La photo n'est bien sûr pas laissée de côté, avec l'intégration de pas moins de six objectifs : quatre à l'arrière (64 Mp f/1.8, téléobjectif 13 Mp f/2.5 avec zoom optique x2, 8 Mp ultra grand-angle f/2.3 et 2 Mp f/2.4) et deux à l'avant (32 Mp f/2.5 et 8 Mp ultra grand-angle f/2.2), intégrés dans un poinçon. On ne peut qu'espérer que la fabricant se soit amélioré en la matière, le X2 Pro étant plutôt décevant sur ce point à cause d'un traitement logiciel peu convaincant.L'écran Super AMOLED de 6,44 pouces de ce X50 Pro 5G lui offre une définition FHD+ 2 400 x 1 080p, un ratio de 20:9, une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, une compatibilité HDR10+ ainsi qu'une forte luminosité, jusqu'à 1 000 nits. Sur cette gamme de prix, difficile de faire mieux en ce qui concerne la dalle, sous laquelle on retrouve, par ailleurs, le lecteur d'empreintes.Le Realme X50 Pro 5G sera commercialisé en Europe dans le courant du mois d'avril 2020. La version 6/128 Go sera vendue 599 euros. Il faudra toutefois compter 669 euros pour la variante 8/256 Go et 749 euros pour le modèle 12/256 Go.