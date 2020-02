L'iPhone 9 serait présenté le 31 mars

Credits : OnLeaks / iGeeksBlog

Apple a possiblement d'autres nouveautés dans son sac liées à l'iPhone



Source : 9to5Mac

La conférence du mois de mars est désormais une tradition pour le constructeur. En 2018, Apple avait opté pour un événement dédié à l'éducation et la présentation d'un nouvel iPad. En 2019, Tim Cook avait annoncé tous les nouveaux services par abonnement devant un parterre de stars hollywoodiennes.Pour cette année, Apple devrait revenir à une conférence plus classique avec la présentation de l'iPhone 9. Ce téléphone se placerait en entrée de gamme avec un prix de 399 $, un design hérité de l'iPhone 8, mais des performances similaires à celles des derniers modèles sortis en septembre dernier. L'iPhone 9 serait disponible seulement quelques jours plus tard, le vendredi 3 avril précisément.Apple pourrait profiter de cette prise de parole pour étendre davantage l'écosystème autour de l'iPhone et dévoiler les AirTags, des traqueurs d'objets déjà aperçus à plusieurs reprises dans des bêtas d'iOS 13. On peut aussi s'attendre à une station de charge sans-fil censée faire oublier le fiasco de l'AirPower . Les prochains iPad Pro seraient quant à eux repoussés au deuxième semestre.