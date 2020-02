Apple pourrait lâcher Qualcomm et produire ses propres antennes 5G

Lire aussi :

Face à ce problème, Apple développerait ses propres antennes 5G.Des iPhone équipés de la 5G en automne : c'était l'annonce effectuée l'année dernière par Apple, après celle de son partenariat avec Qualcomm . Le constructeur informatique était en charge de produire les antennes 5G du prochain modèle de smartphone.Depuis, Apple aurait changé d'avis... Et souhaiterait intégrer ses propres antennes, actuellement en développement. Le problème du modèle Qualcomm ? Sa taille, incompatible avec l'épaisseur de la prochaine génération d'iPhones.Pourtant, le fabricant de téléphones n'aurait pas encore lâché Qualcomm définitivement. Pour 2020, Apple envisagerait un iPhone équipé des antennes QTM525. Un second modèle, plus fin, serait muni des antennes 5G produites en interne.