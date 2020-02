Apple pourrait bientôt annoncer un successeur moins ambitieux au AirPower

Un « AirPower mini » pour ne pas laisser passer le marché des chargeurs à induction



Source : 9to5Mac

L'AirPower a été l'un des échecs les plus retentissants d'Apple ces dernières années. Annoncé triomphalement lors de la keynote de présentation de l'iPhone X en septembre 2017, l'accessoire devait être capable de recharger à la fois un smartphone, une Apple Watch et des AirPods placés dans un boîtier compatible.Apple n'a jamais été en mesure de résoudre les problèmes de chauffe induits par les différentes bobines superposées à l'intérieur de la station et a annulé le projet au début de l'année 2019. La marque semble toutefois décidée à proposer un successeur à l'AirPower .Dans une note réservée aux investisseurs, Ming-Chi Kuo indique qu'Apple proposera dans le courant de l'année «» sans bien plus de détails. On peut imaginer qu'Apple ne va pas se contenter d'un bête galet à induction, aussi beau soit-il, et l'accessoire pourrait charger au moins deux appareils en même temps. Idéal pour poser tout son équipement la nuit sur sa table de chevet et être sûr de le retrouver le matin chargé à bloc.Cet « AirPower mini », comme on pourrait l'appeler, devrait être disponible dans le courant de cette année.