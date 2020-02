L'iPhone 9/SE 2, ce serait pour la mi mars

© OnLeaks / iGeeksBlog

iPhone 9 ou iPhone SE 2 ?

Via : GSM Arena

Une nouvelle rumeur signée Evan Blass, qui s'ajoute ainsi à la pile des précédentes prédictions misant elles aussi pour une sortie au cours du premier trimestre 2020.De nouvelles sources auraient ainsi soufflé à l'oreille de Blass qu'Apple lèverait le proverbial rideau le mois prochain. Malheureusement pour nous : il faudra se contenter de cette fourchette et attendre que d'autres détails plus concrets entrent en jeu.Du reste, les contours de cet iPhone 9 ou iPhone SE 2 restent inchangés. Selon un premier rendu 3D publié par OnLeaks et iGeeksblog, celui-ci devrait se réapproprier le châssis de l'iPhone 8. On y retrouverait néanmoins un SoC Apple A13 (intégré aux derniers iPhone 11 et 11 Pro ), 3 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage interne.Logiquement pourvu d'un capteur d'empreintes Touch ID, d'autres diseurs de bonne aventure parient sur une présence conjointe de Face ID. Enfin, côté tarif, l'iPhone le plus abordable du catalogue Apple pourrait s'afficher à partir de 399 $ — le faisant entrer en concurrence directe avec le Pixel 3a ou le futur Pixel 4a