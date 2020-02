Le Pixel 4a pourrait être propulsé par un Snapdragon 730

Un équilibre entre performance et prix

Lire aussi :

Le Oppo Reno 3 Pro arrive à la fin du mois en Inde, et très bientôt dans le reste du monde



Dans la lignée des Pixel

Lire aussi :

Le Poco X2 est officiel : on fait le tour de sa fiche technique



Source : Neowin

Le Google Pixel 4a prendrait la suite logique du Pixel 3a. Jusqu'ici, trois noms de code ont filtré : « Sunfish », « Redfin » et « Ronce ». Si la majorité des experts s'attend à trois variantes, le modèle Sunfish « standard » embarque un Snapdragon 730.Le Pixel 4a ne sera pas une version plus puissante du Pixel 4, mais plutôt une déclinaison moins onéreuse. Si le ou les nouveaux modèles seront certainement annoncés lors de la conférence I/O prévue du 12 au 14 mai prochain, les rumeurs permettent d'entrevoir à quoi ressemblera ce téléphone. En début d'année, son design avait été vérifié par des rendus de coques Les experts de chez Xda Developers affirment avoir mis la main sur un code qui relie le nom « Sunfish » à « P4a », c'est-à-dire au Pixel à venir. Selon eux, c'est la confirmation que le nouveau modèle sera propulsé par la puce Snapdragon 730. Cela signifie notamment qu'il ne prendra pas en charge la 5G.Si les prévisions concernant les deux autres déclinaisons sont vérifiées, au moins l'un d'eux supportera la 5G avec l'utilisation de la Snapdragon 765. Mais pour l'heure, rien n'est encore confirmé. Il pourrait s'agir de smartphones en développement chez Google, ou de prototypes.Le Pixel 4a profiterait d'un écran FHD poinçonné de 5,81 pouces, du moins pour le modèle standard. On retrouverait également un bagage technique moins impressionnant que son grand frère.Il n'est pas étonnant de voir ici l'utilisation d'une puce Snapdragon 730 pour un appareil milieu de gamme. Et même si la connectivité 5G est un argument indéniable pour les téléphones en 2020, elle n'est pas encore pleinement exploitée Les Pixel 3a et 3a XL étaient tous les deux des alternatives plus abordables de milieu de gamme aux Pixel 3 et 3 XL. D'après certaines rumeurs, Google pourrait également faire l'impasse sur un modèle « XL ». Rendez-vous en mai pour la conférence I/O qui fera la lumière sur toutes ces incertitudes.