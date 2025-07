La sphère technologique est en ébullition suite à la publication par un internaute de ce qui pourrait être le premier aperçu authentique du futur smartphone d’Apple. Plus qu’une simple image floue, la scène, prétendument encadrée par du personnel de sécurité, a gagné en crédibilité suite à un commentaire laconique mais remarqué d’un journaliste influent. Ces éléments combinés dessinent un portrait de plus en plus précis du mobile le plus attendu de la rentrée.