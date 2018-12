Carlton (Le Prince de Bel-Air) poursuit Epic Games pour une danse dans Fortnite

Le mouvement du Prince de Bel-Air au cœur de la polémique

Fortnite est déjà visé par d'autres plaintes déposées par des artistes

Source : Engadget

Le succès tonitruant den'a pas eu que des répercussions positives dans la société.C'est donc l'acteur Alfonso Ribeiro qui a décidé de poursuivreen justice. Le comédien accuse les concepteurs ded'avoir subtilisé les pas de danse qu'il réalisait dans la série télévisée, dans laquelle il incarnait le personnage de Carlton. Son avocat a déclaré publiquement qu'Epic a reproduit à l'identique cette danse pour sa célébration nommée «». Pour le moment, les développeurs ne se sont pas exprimés au sujet de cette énième affaire. Ainsi, Ribeiro demande, en guise de condamnation.Compte tenu dedans la culture pop du monde entier, Fortnite se doit d'être dans la légalité la plus totale en matière de droits d'auteur. En effet, les danses en question ne sont plus seulement des célébrations anodines, mais bienchez les plus jeunes. Lors de plusieurs événements (comme la Paris Games Week par exemple), Epic Games a organisé des grands rassemblements avec sa communauté dans le but de reproduire ces danses. Cette nouvelle dimensionpeut alors brasser plusieurs dizaines de millions d'euros. N'oublions pas non plus qu'une bonne partie de ces célébrations sontdans le jeu. Un manque à gagner conséquent pour les créateurs de ces mouvements.Ce n'est pas la première fois qu'Epic se retrouve dans une telle situation. En novembre dernier pour la même raison. Les joueurs doivent sortir le porte-monnaie pour se procurer la danse «» et les micro-transactions pourraient avoir rapporté entre 2 et 8 millions de dollars. L'artiste n'aurait ainsi rien touché et tous les bénéfices sont allés sur les comptes d'Epic Games.Ces procès pourraient s'éterniser et la sentence ne sera pas rendue avant plusieurs semaines. Quoi qu'il en soit,à Epic Games, mais aussi obliger le studio à corriger rapidement ces grosses lacunes en matière de droits d'auteur.