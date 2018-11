Fornite : le jeu d'Epic Games dépasse les 8 millions de joueurs... simultanés

Pas près de s'essouffler ?

Le phénomènen'est pas encore près de s'essouffler. Un média coréen, confirmé par une source d'Epic Games, a révélé en cette fin de semaine que le jeu avaitCe chiffre témoigne de la croissance d'un titre qui séduit toujours plus sur la planète jeu vidéo. En février dernier, Fortnite n'avait touché « que » 3,4 millions de joueurs simultanés. Le jeu a fait son apparition cette semaine en Corée du Sud, ce qui a sans doute aidé à booster les chiffres.On ne peut qu'être impressionné devant le succès de Fortnite, qui repose sur son mode, qui lâche depuis les airs 100 joueurs sur une seule et même carte, avec pour principe d'être le dernier survivant alors qu'une tempête mortelle réduit sans arrêt votre champ d'action.Présent à la Paris Games Week il y a quelques semaines, le stand Fortnite a pris une place très importante dès sa première apparition, avec une tyrolienne longue de soixante mètres et plusieurs attractions liées à l'univers du jeu.