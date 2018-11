Fortnite : le cube disparaît, une "nouvelle" map apparaît

© Fortnite France

La carte change !

Un plantage général après cette petite fête

Cette fois, c'est le mystérieux cube "Kevin" (baptisé ainsi par la communauté) qui était au centre de toutes les attentions. Ce dernier, qui était situé au-dessus de Loot Lake, s'est mis à tourner sur lui-même avant d'exploser. Il y a eu de véritables répercussions pour les joueurs puisqu'ils ont été propulsés dans une sorte de nouvelle dimension.Tous ont pu profiter d'une petite séquence personnalisée durant laquelle un papillon lumineux virevoltait dans les airs, avant de venir se poser sur le doigt de l'avatar contrôlé par le joueur. Peu de temps après, tout le monde était de retour sur la map, sauf que cette dernière avait alors subi quelques modifications.Loot Lake a disparu pour laisser place à l'archipel Leaky Lake, et ses menhirs qui peuvent vous propulser dans les airs. Ce nouvel environnement est très coloré, avec une végétation très dense. Il ne s'agit pas du seul changement notable puisqu'un nouveau challenge nommé "les défis du p'tit Kevin" a aussi fait son apparition. Ce dernier durera jusqu'au 11 novembre et permet de débloquer un accessoire de dos original.Voilà qui marque la fin de l'événement "Cauchemars" de Fortnite. Notez que toute cette mise en scène a entraîné une panne géante de plus de 3 heures. Durant ce laps de temps, les joueurs se retrouvaient coincés dans un écran de chargement interminable sans pouvoir quitter Fortnite convenablement, d'après Forbes . Heureusement, tout est rentré dans l'ordre !