Un Nerf-gun Fortnite dans les cartons pour 2019

Un futur carton chez les plus jeunes ?

Cette association entre les deux entreprises aboutira dans un premier temps à la création d'un Monopoly Fortnite , qui sortira le 12 décembre en France. Ensuite, au printemps 2019, la réplique du AR-L Blaster débarquera dans les magasins spécialisés.Ce jouet sera vendu à 49,99$ (le prix en euros n'a pas encore été communiqué) et embarquera quelques fonctionnalités sympathiques. Son chargeur pourra accueillir jusqu'à 10 fléchettes (sur les 20 fournies), un viseur rétractable sera également de la partie, et d'après le constructeur : «».Lefonctionnera grâce à 4 piles AA, qui ne seront pas comprises dans le pack. Plus de précisions sur le jouet seront dévoilées lors de la TwitchCon.