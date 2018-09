Fortnite bientôt décliné... en Monopoly !

Un Monopoly Edition Fortnite pour la fin d'année

Cela fait déjà quelques années que Hasbro décline son Monopoly à toutes les sauces, et après un Monopoly Nintendo, un Monopoly Indestructibles, un Monopoly Disney ou encore un Monopoly Games of Thrones, il sera bientôt possible de jouer au célèbre jeu de société dans une toute nouvelle version Fortnite.Hasbro a confirmé la disponibilité de cepour le mois d'octobre, une version du jeu qui reprendra divers éléments du titre signé Epic Games en ce qui concerne la mécanique de jeu, quitte à s'éloigner quelque peu des règles de base du Monopoly.En effet, dans cette nouvelle version du Monopoly, il sera possible d'incarner divers personnages issus de la licence Fortnite. Le but ici sera également de faire chuter les points de vie de ses adversaires à zéro en utilisant divers objets et d'être le dernier survivant. Evidemment, il sera possible de récupérer de la vie via des cartes spécifiques, d'utiliser des cartes Storm, et même de se protéger en créant des murs, comme dans le jeu vidéo.Rappelons que Fortnite est disponible depuis quelques mois maintenant sur PC, Mac, Xbox One et PS4, et que le titre signé Epic Games sévit également sur iOS depuis le début de l'année. Sur Android, le jeu est pour l'heure disponible en version bêta, avec une exclusivité temporaire Samsung. A noter toutefois qu'il est possible d'installer Fortnite sur n'importe quel smartphone Android, en suivant nos indications à cette adresse