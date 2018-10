Epic Games (Fornite) attaque deux célèbres YouTubers qui ont vendu des astuces

Une violation présumée du droit d'auteur

Epic Games demande réparation

déchaîne les passions, c'est un fait. Des gains colossaux seulement quelques mois après son lancement sur iOS, des divorces par centaines au Royaume-Uni... Oui, le jeu produit des effets pour le moins surprenants. Mais le développeur de Fortnite a d'autres préoccupations, puisqu'il mène une chasse aux sorcières sans relâche.D'après TorrentFreak aurait tout récemment poursuivi en justice un célèbre vidéaste et son acolyte, accusés par le studio d'avoir vendues dessusceptibles d'octroyer des «» aux joueurs, via un site en ligne.Armé de son fusil de la justice, Epic Games a dans son viseur leBrandon Lucas, connu sous le pseudonyme « Golden Modz » et fort de ses 1,7 million d'abonnés et de ses 170 millions de vues majoritairement acquises grâce à GTA V dans un premier temps. Pour le studio américain : « Il s'agit d'une affaire de violation du droit d'auteur, de rupture de contrat et d'ingérence délictuelle dans laquelle les défendeurs enfreignent les droits d'auteur d'Epic en injectant un logiciel de triche non autorisé dans le code protégé par le jeu vidéo populaire Fortnite ». LeBrandon Lucas est aussi en train d'entraîner dans sa chute Colton Conter, alias « Excentric », avec qui il a enregistré plusieurs vidéos.Epic Games précise reprocher aux deux trublions du net d'avoir utilisé des astuces dans différentes vidéos YouTube, vendues en ligne via deux sites Web distincts, dont ils faisaient naturellement l'apologie dans leurs vidéos. Golden Modz et Excentric promettaient en effet aux joueurs des pouvoirs magiques ainsi que des cadeaux. Dans leurs vidéos, ils s'amusaient « troller » Fortnite en tuant des dizaines d'autres joueurs et en remportant les différentes « batailles royales ».Le développeur a officiellement demandé à YouTube de supprimer les vidéos dans lesquelles on trouve des traces de piratages et des astuces. Golden Modz, lui, se dit être « victime de discrimination de la part d'Epic Games », et semble convaincu du bien-fondé de sa démarche ; « Je ne suis qu'un enfant qui fait des vidéos sur YouTube [...] et beaucoup de gens en profitent. »De son côté, Epic Games réclame également une indemnisation. Pour violation du droit d'auteur, les deux accusés encourent respectivement une amende pouvant atteindre les 150 000 dollars, soit 130 000 euros.