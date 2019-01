Fortnite : 300 millions de dollars de revenus... rien que sur iOS

Fornite, devenu le taulier incontesté des jeux multijoueur

On appelle ça un « carton », tout simplement. Seulement 200 jours après être sorti en version iOS, le phénomènea frappé fort, puisque le jeu a généré un chiffre d'affaires de 300 millions de dollars dans le monde, selon SensorTower . Une aubaine pour son développeur de Caroline du Nord, Epic Games, qui surpasse ainsi le succès déjà monstre de, qui avait permis à la maison Supercell de récolter 228 millions de dollars en 200 jours.Quand on parle de phénomène, il est difficile de faire mieux que Fortnite. Le jeu en ligne a séduit les joueurs des 5 continents grâce à son mode Battle Royale, un free-to-play dans lequel 100 joueurs se battent sur une immense map qui rétrécie dans le temps. La mention spéciale revient -sans réelle surprise- aux États-Unis, qui concentrent à eux seuls 65% des joueurs.Sur la plate-forme d'Apple, Fortnite a ainsi rapporté 32% de plus que Clash Royale, qui avait mis 49 jours de plus à atteindre la barre des 300 millions de dollars et plus de deux fois plus que Honour of Kings, qui n'avait franchi cette barre qu'au terme de son 316jour d'exploitation.Epic Games ne se repose pas sur ses lauriers et a même lancé, ce 5 octobre, l'événement Soutenez un créateur , qui doit récompenser les joueuses et joueurs du monde entier qui célèbrent Fortnite sur les différentes plateformes, comme YouTube et Twitch.