Fortnite serait responsable de nombreux divorces au Royaume-Uni

L'information peut faire sourire, et pourtant elle est vraie.Selon le site Britannique Divorce Online , spécialisé dans les demandes de divorces en ligne, de plus en plus de compagnons enverraient des demandes de renseignements afin de savoir sipeut être considéré comme une raison légale de divorcer.Depuis le mois de janvier, le site aurait ainsi déjà reçu pas moins de 200 demandes allant dans ce sens.Rien d'étonnant cependant, pour le porte-parole de l'entreprise :Le site estime ainsi que Fortnite serait responsable de 5 % des divorces étant prononcés au Royaume-Uni.Peut-être le temps pour les joueurs de se focaliser sur la construction de leur couple, plutôt que d'escaliers...