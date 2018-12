Le français Clément Danglot aka Skite remporte la Winter Royale de Fortnite

Un Français roi de l'Europe sur Fortnite

La Finale du Winter Royale se disputait avec cinq parties en solo, et c'est Skite qui s'impose avec 10 points, devant Twitch Tuckz717 (9 points) ou encore Atlantis Mitr0, Ghost Issa et ECA Skram, tous les trois avec 8 points.. Skite a brillé en remportant notamment deux « Victoires Royales ». Il repart avec un cashprice de 75 000 $.La performance de Clément Danglot, joueur LeStream Esport, est d'autant plus remarquable qu, terminées le 25 novembre dernier.Le joueur de 18 ans décroche son premier titre majeur en solitaire, et devient le « meilleur joueur d'Europe ». Une belle préparation avant la Coupe du Monde Fortnite en 2019.