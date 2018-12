Sur mobile, PUBG compte désormais autant de joueurs que Fortnite

Le marché chinois, précieux allié de PUBG

Au niveau statistique, les chiffres sont assez impressionnants. Mardi, le développeur PUBG Corporation a rapporté quecomptait désormais un nombre sensiblement identique deque son concurrent. Ainsi, le multijoueur PUBG totalise plus de. Les deux jeux de Battle Royale rassemblent, chacun, quelques 30 millions d'utilisateurs actifs quotidiens.Si Fortnite a officiellement franchi la barre des 200 millions de joueurs le 26 novembre, on imagine que ce chiffre a légèrement gonflé depuis, faisant du jeu d'Epic Games le numéro 1. Mais la réalité est différente, puisque les chiffres évoqués pour PUBG ne prennent pas en compte ses clients chinois. Et quand on sait que le jeu a été le premier de type Battle Royale à entrer sur le marché de l'Empire du Milieu, on devine que les chiffres sont à l'avantage de PUBG. Les deux concurrents pourraient d'ailleurs être dans le collimateur du tout nouveau comité éthique chinois , qui lutte contre la dépendance au jeu vidéo et pourrait interdire de célèbres titres.Au début du mois décembre, PUBG avait en tout cas déjà reçu une bonne nouvelle en obtenant le prix du meilleur jeu de l'année sur Google Play.