Le code source de Steam suggère du cross-play avec la Xbox One

Le jeuest l'une des demandes les plus régulièrement formulées par les joueurs auprès des constructeurs. Et, s'il a déjà fait plusieurs pas dans cette direction, compte aller plus loin dans les mois à venir.Une mise à jour de la version bêta du client Steam suggère une intégration plus profonde duentre la plateforme de Valve et la Xbox. Des lignes dequi ont été découvertes dans cette version logicielle portent la mention de la console de Microsoft et font référence aux identifiants Xbox Live.Le cross-plateformes entre Steam et Microsoft est déjà une réalité pour des titres commeou, explique le site Windows Central . Les deux entreprises travailleraient à améliorer et faciliter, pour les développeurs, l'élaboration de passerelles entre les joueurs Xbox et PC.Valve et Microsoft pourraient également permettre leentre les deux plateformes et donner la possibilité aux joueurs de discuter durant leurs parties, quelles que soient les machines sur lesquelles ils jouent.La poussée massive du cross-play pourrait donnersur ses concurrents Sony et Nintendo. Ces derniers restent timides dans le domaine, avec comme seule vraie avancée notable la possibilité de jouer àavec les joueurs de n'importe quelle plateforme. Sony a d'ailleurs traîné des pieds avant d'autoriser le cross-play pourtant massivement réclamé par les joueurs PS4.Avec cette volonté d'ouverture à d'autres plateformes et l'achat de différents studios tiers, Microsoft positionne dès à présent ses pions quant àqui devrait être présentée dès l'année prochaine