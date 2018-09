Ouverture d'une bêta multiplatforme de Fortnite sur PS4

Une première bêta publique pour tester le cross-play

Changement de politique en vue chez Sony ?

Les fans deauront fait craquer. Après de longues semaines à camper sur ses positions, le groupe japonais va proposer dès aujourd'hui uneafin de tester Fortnite en cross-play.Les joueurs auront à terme la possibilité de s'affronter avec les utilisateurs des consoles concurrentes,et, mais également les plateformes mobiles iOS et Android, ainsi que sur PC et Mac.» chez Sony, John Kodera.C'est un revirement à 180° pour le constructeur japonais. Sony avait déjà bloqué lepour des jeux aussi populaires que Rocket League ou Minecraft, en expliquant avec un certain aplomb par la voix de Kenichiro Yoshida, président de Sony, que «».Les joueurs de Fortnite ont donné de la voix sur les réseaux sociaux, trouvant l'attitude de l'entreprise scandaleuse et archaïque alors que des acteurs, pourtant réputés conservateurs comme Nintendo, permettaient des compétitions cross-plateformes.Cette ouverture est un changement majeur de politique pour l'entreprise. L'arrivée de cette bêta pourrait à terme convaincre Sony d'ouvrir les vannes de ses serveurs multi joueurs et ainsi permettre à des dizaines de millions de joueurs de s'affronter sur leurs titres préférés.