Blizzard évoque le crossplay PS4-Xbox One pour Overwatch

Le crossplay est à l'étude mais pas encore certain

La semaine dernière, las'est tenue à Los Angeles et le studio Blizzard Entertainment en a profité pour évoquer ses nombreuses licences. En plus de l'annonce très controversée de Diablo Immortal sur mobile, Overwatch s'est aussi retrouvé au centre de toutes les attentions.Un nouveau héros jouable (portant le nom d'Ashe) a été annoncé, ainsi que six autres qui sortiront au fil des années. Durant l'événement, Jeff Kaplan est revenu sur la possibilité de voir débarquer le crossplay PS4-Xbox One pour Overwatch prochainement.Au micro d'Eurogamer , le vice-président de Blizzard a déclaré : «Kaplan a terminé en précisant que Blizzard discutait actuellement du crossplay avec les deux constructeurs, même s'il existe des défis à relever (en matière de technologie et de game design) pour proposer cette fonctionnalité.