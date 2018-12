Overwatch : Blizzard teste de nouvelles options pour les daltoniens

Les couleurs de l'interface entièrement personnalisables

Personnalisez les couleurs des équipes sur votre interface (noms, ATH, barres de points de vie) et le surlignage des héros en choisissant parmi 9 couleurs convenant aux daltoniens. Vous pouvez également choisir de coloriser les interfaces alliée et ennemie séparément. Vous pouvez retrouver ces options dans Options > Vidéo > Options du mode daltonien. Toute modification sera sauvegardée et appliquée à votre prochaine partie !

- Blizzard

Dans un communiqué publié sur ses forums , Blizzard liste les nombreuses nouveautés qui viendront équilibrer le jeu au cours des prochaines mises à jour.En sus, l'éditeur annonce queseront accessibles aux joueurs atteints de daltonisme.Ces nouvelles options sont d'ores et déjà à l'essai sur le PTR - le serveur de bêta test accessible aux joueurs.Ces nouvelles options, destinées à rendreencore plus inclusif et agréable à jouer pour les joueurs atteints de daltonisme, seront déployées sur les versions PC, PS4 et Xbox One du jeu prochainement.Outre ces nouvelles réjouissantes, une large part de la prochaine mise à jour sera destinée à. Le héros nain, spécialisé dans la construction de tourelles, est très largement délaissé par la communauté. D'importantes modifications, comme la refonte profonde de ses mécaniques de jeu, parviendront peut-être au mécano bourru de réintégrer la méta.