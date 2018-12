Microsoft pourrait sortir deux consoles nouvelle génération en 2020

Deux modèles pour deux expériences différentes

Portant le doux nom de « Project Scarlett », la prochaine génération made inne se contentera pas de gagner en puissance. En effet, le site Windows Central a mis en ligne des rumeurs inédites et ces dernières montrent bien que l'industrie va poursuivre sa mutation. Ainsi, deux nouvelles consoles pourraient être mises en vente par: l'une se nomme « Lockhart » et l'autre « Anaconda ». Mais que peuvent bien cacher ces noms de code ?Si elles partageront bien la même bibliothèque de jeux, ces deux machines ne seront pas totalement similaires. La Xbox « Lockhart » serait un modèle plus abordable et de son côté, la Xbox « Anaconda » devrait être une version boostée, plus puissante, mais aussi plus chère. Microsoft reprendrait ainsi son schéma actuel : Xbox One S / Xbox One X. La « Lockhart » aurait des performances similaires à celles de la One X, avecau compteur tout de même. La « Anaconda » devrait donc se destiner aux joueurs exigeants, qui veulent obtenirpossible. Elles devraient voir le jour dès fin 2020.Concernant cette nouvelle génération, Microsoft voudrait mettre finqui peuvent parfois ternir l'expérience de jeu. Pour cela, les consoles pourraient être équipées d'un SSD. Le constructeur aurait aussi à cœur de rendre tout le contenu de la Xbox One compatible avec la next-gen. Les titres de la toute première Xbox, de la Xbox 360 et ceux de la One devraient ainsi être rétrocompatibles.Revenons maintenant à un futur plus proche. Microsoft prévoirait également le lancement d'une Xbox One S sans lecteur Blu-ray . Toujours d'après Windows Central, ce modèle sera annoncé en janvier pour une commercialisation au printemps 2019. La multinationale mettra aussi en place son programme «», qui permettra aux joueurs deen version dématérialisée. Enfin, Xbox mettra le paquet sur le streaming avec le « Project xCloud ». Microsoft travaillerait actuellement avec des compagnies commeafin de faire en sorte que l'expérience de jeu soit la plus fluide possible. Pour cela, toute une gamme d'accessoires à destination des supports mobiles pourrait voir le jour.Tous ces sujets devraient être évoqués dès 2019 par Xbox. Phil Spencer et ses équipes seront àen juin et la nouvelle génération pourrait s'inviter sur le salon californien. Nous pouvons aussi nous attendre à des annonces, certes plus ciblées pour les développeurs, durant la GDC 2019 en mars.