Microsoft devrait sortir une Xbox One sans lecteur blu-ray en 2019

Des jeux physiques échangeables et une console drastiquement bradée !

Source : Thurrott

En attendant la présentation officielle de sa future console (nom de code Project Scarlet), le constructeur américain devrait lever le voile sur une nouvelle Xbox One dans les mois qui viennent. Une différence majeure est attendue sur ce modèle inédit, puisque la machine n'embarquerait pas de lecteur de blu-ray. Cela signifie bien évidemment que les jeux ne seraient alors accessibles qu'en téléchargement.D'après les rumeurs, Microsoft mettra également en place un programme nommé. Si vous possédez un jeu en version physique, vous pourrez l'échanger gratuitement contre un code afin de le télécharger sur votre Xbox One. Cette offre ne serait cependant valable qu'auprès des magasins participants.Enfin, le but de la marque américaine serait de proposer sa console à prix cassé afin d'attirer une toute nouvelle clientèle. Cette Xbox One sans lecteur blu-ray pourrait être vendue pour moins de 200$. Voilà qui serait un bon moyen de tâter le terrain avant la prochaine génération, qui laissera peut-être un peu plus de côté les supports physiques.