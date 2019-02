Xbox One : les 15 premiers titres compatibles clavier/souris sont...

Fortnite évidemment en tête de liste

Histoire de célébrer comme il se doit cette fonctionnalité,a confirmé que l'incontournablepourra bel et bien être joué au clavier et à la souris sur Xbox One. Ce dernier sera donc l'un des premiers titres compatibles, avec, dont les mises à jour sont attendues pour ce 14 novembre.A leurs côtés, on retrouvera Bomber Crew, Deep Rock Galactic, Strange Brigade, Vermintide 2, War Thunder et X-Morph Defense en novembre, sans oublier Children of Morta, DayZ, Minion Master, Moonlighter, Vigor, Warface, et enfin Wargroove plus tard.Lorsque la mise à jour sera disponible la semaine prochaine, tous les développeurs disposeront des outils nécessaires pour intégrer la prise en charge du clavier et de la souris comme ils l'entendent afin de créer "" promet Microsoft. On peut donc légitimement s'attendre à de nouveaux titres prenant en charge ce tandem très demandé sur la console de Microsoft.Microsoft a également officialisé au passage que des packs clavier/souris labellisés "Designed for Xbox" seront également disponibles. Ces derniers ont été créés aussi bien pour le salon que pour le bureau, bénéficient d'une touche spéciale Xbox, et prennent en charge la nouvelle fonctionnalité Xbox Dynamic Lighting, qui permet de créer des effets immersifs en jeu. C'est Razer qui sera le partenaire exclusif pour proposer un clavier et une souris" Designed for Xbox", avec la présentation de ses produits prévue lors du CES en janvier.