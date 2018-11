Comment Microsoft entend révolutionner la saisie sur Xbox ?

Vers un clavier en forme de cercle

Améliorer l'expérience utilisateur

Source : Windows Central

Afin de simplifier et faciliter la saisie de texte sura présenté il y a quelques semaines un premier brevet dequi devrait venir se nicher sur le joystick. Il pourrait à terme remplacer le traditionnel clavier AZERTY, peu ergonomique pour les gamers.La firme américaine vient cependant d'annoncer le dépôt d'un nouveau brevet. Ce dernier va encore plus loin et détaille les innovations dequi pourraient à terme voir le jour sur Xbox et Touch. On y apprend que le nouveau clavier radial permettra de sélectionner une icône, une image ou un personnage à l'écran, à l'aide de la seule manette de jeu. Ce clavier utilisera également des méthodes de prédiction automatique pour aider l'utilisateur à être plus efficace dans l'écriture.Mais à la différence de la précédente annonce, on apprend que ce "clavier multi-couche à double entrée" (Dual Input Multilayer Keyboard en anglais), proposera de nde jeu ou en tactile avec le doigt.Si elle fonctionne, cette méthode de saisie devrait aider les gamers à éviter les saisies erronées sur la console, et pourrait également voir le jour sur les tablettes et téléphones de la marque, notamment sur certains appareils tels que les Surface Go, Pro, Book et le fameux Surface AndromedaA terme, l'objectif pour Microsoft est d'améliorer l'expérience des joueurs sur le terrain de la saisie, non seulement sur ses consoles Xbox, mais aussi sur sa plate-forme de streaming xCloud.Côté technique, cette technologie pourrait être implémentée sous la forme d'un clavier virtuel, moyennant la présence de deux entrées disponibles sur la console. Ce système serait également conçu pour fonctionner également avec la réalité virtuelle.Cependant, ces projets demeurent au stade de brevets, ce qui ne garantit pas qu'ils verront le jour. Les gamers doivent pour l'instant rester patients.