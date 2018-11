PUBG également disponible via le Xbox Game Pass

PUBG aussi dans le catalogue Xbox Game Pass

Lancé l'année dernière sur Xbox One,a été largement mis en avant par Microsoft tout au long de l'année 2018. Alors que ce même PUBG devrait arriver sur PS4 dans quelques semaines , Microsoft annonce l'arrivée de ce dernier au sein du catalogue Xbox Game Pass Une excellente nouvelle pour les abonnés Xbox Game Pass, d'autant plus que PUBG est disponible dès à présent ! Ces derniers sont donc cordialement invités à télécharger le jeu, et à se lancer, dixit Microsoft dans "Microsoft a également précisé que son Xbox Game Pass allait s'enrichir de nouveaux titres au fil des semaines, avec notamment l'arrivée de Hellblade Senua's Sacrifice et Ori & the Blind Forest en décembre. Par ailleurs, Microsoft a présenté de nouveaux jeux indépendants créés grâce au programme ID@Xbox qui viendront grossir les rangs du Xbox Game Pass dès le jour de leur sortie sur Xbox One.