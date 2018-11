PUBG sur PS4 ? C'est pour décembre... probablement

Pile pour noël ?

Le concurrent de Fortnite possède toujours une communauté imposante qui devrait encore grossir avant la fin de l'année. En effet,et Nintendo n'ont pour l'instant pas eu la chance d'accueillir le célèbre Battle Royale sur leur machine respective. Le géant japonais à l'origine de la PS4 s'apprêterait à rattraper son retard.C'est sur le forum ResetEra qu'un utilisateur a trouvé. Ce n'est pas tout puisque le PlayStation Store hébergerait aussi plusieurs visuels du jeu, même si ces images sont pour l'instant masquées.Suite à ces nouvelles informations, Daniel Ahmad, qui est analyste chez Niko Partners, a précisé que le titre sortirait bien en décembre prochain sur la machine de Sony. Notez qu'Ahmad est un insider réputé dans l'industrie du jeu vidéo, et qu'il donne souvent des infos qui se vérifient plus tard.Rappelons également que cette version PS4 était déjà apparue sur l'organisme de classification sud-coréen plus tôt cette année. Voilà qui mettrait un terme à l'exclusivité console Xbox One. Microsoft avait déjà obtenu une avant-première similaire avec Rise of the Tomb Raider, qui était ensuite arrivé chez la concurrence un an après sa sortie initiale.