PUBG sur PS4 ? Vraisemblablement, c'est pour bientôt...

PUBG sur PS4 dans les prochaines semaines ?

En fin d'année dernière, Microsoft proposait sur sa Xbox One un certain, alors phénomène de l'année sur PC. Un jeu proposé à l'époque en versionsoit un titre encore en développement, mais qui vient tout récemment de basculer en version 1.0 , soit la version définitive du jeu. Une exclusivité que Microsoft a très (trop ?) largement mis en avant depuis le début de l'année, malgré un PUBG qui n'a finalement jamais semblé techniquement à l'aise sur la Xbox One, y compris sur le modèle X.Toujours est-il que Microsoft n'a jamais caché que l'exclusivité PUBG sur Xbox One était "". Ainsi, outre les déclinaisons mobiles disponibles depuis quelques mois sur iOS comme sur Android, c'est évidemment la version PS4 qui est guettée du coin de l'oeil par de nombreux joueurs. Récemment, un certain PUBG en version PS4 est apparu dans les listings de classification en Corée du Sud, ce qui tendrait à prouver que le jeu sera très prochainement disponible sur la console de Sony.On peut en effet imaginer que Microsoft s'est offert une exclusivité temporaire d'un an pour PUBG, et que le concurrent attitré de Fortnite ( et bientôt de Call of Duty IIII ) pourrait être lancé sur PS4 au début du mois de décembre. Évidemment, il faudra visiblement patienter encore un peu pour découvrir une annonce officielle, et savoir si les joueurs PS4 pourront eux aussi profiter enfin de l'expérience PUBG sur leur console.À noter au passage que, visant à réduire les graphismes du jeu sur Xbox One X pour privilégier la fluidité et l'expérience de jeu générale... On espère donc que si PUBG arrive sur PS4 dans les prochaines semaines, ce dernier saura se montrer (à peu près) digne de la machine, notamment s'il se souhaite se faire une place aux côtés de Fortnite.