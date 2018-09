PUBG sur le déclin ?

La faute de Fortnite ?

Sorti de nul part un certain jeudi 23 mars 2017,, plus connu sous le nom de PUBG, a très rapidement su conquérir le coeur de millions de joueurs à travers le monde.Incarnant probablement le début de l'amour du grand public pour les mods, ses graphismes léchés et son gameplay haletant l'ont rapidement propulsé sur le devant de la scène, au point de rester, encore aujourd'hui, numéro 1 de sa catégorie.Cependant, alors que le jeu fêtait il y a quelques jours ses un an d'existence, les derniers chiffres enregistrés par PUBG Corporation sont en baisse.C'est ainsi que nous apprenons que si, pendant longtemps, le jeu réussissait à attirer sur ses serveurs plus d'un million de joueurs simultanément, ce n'est plus le cas aujourd'hui Alors pourquoi est-ce que PUBG n'attire plus autant les joueurs ? Plusieurs théories sont avancées.Les bugs ont-ils eu raison de l'envie des gamers de continuer l'aventure ? Les cheaters ont-ils d'ores et déjà faittous les joueurs réguliers ?a-t-il piqué tous les participants aux combats sanglants qui se déroulaient sur Erangel, Miramar ou Sanhok ?Personne n'a la réponse à cette question.Cependant, pour peu que le développeur du célèbre jeu continue de proposer régulièrement des nouveautés, un noyau dur de joueurs devrait probablement subsister. Après tout, PUBG reste quand même en seconde position du classement des jeux qui attirent le plus grand nombre de joueurs en simultané, juste après Dota 2.