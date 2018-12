La prochaine Xbox "Scarlett" devrait embarquer l'architecture Zen 2 d'AMD

© Xbox

Objectif 4K / 60 fps pour les jeux

Les jeux Xbox One jouables sur la future console

Source : Wccftech

Connue sous l'appellation de Xbox "Scarlett" à l'heure actuelle, la prochaine grosse nouveauté de la division "jeu vidéo" du constructeur américain n'est pas attendue avant 2020. La Xbox One a encore de belles cartouches à tirer, avec des exclusivités majeures comme Halo Infinite, Ori and the Will of the Wisps ou encore Crackdown 3. De plus, des studios de renom ont rejoint Microsoft ces dernières semaines afin de proposer plus de sorties majeures, uniquement sur Xbox, dans les années qui viennent.Si l'entreprise semble mettre le paquet pour gonfler son catalogue, le côté hardware ne sera pas délaissé pour autant. À l'instar de la Xbox One X, la prochaine Xbox essaiera d'être la console la plus puissante du marché à son arrivée. C'est ce qu'a voulu faire comprendre Brad Adams, un insider souvent bien informé autour des dernières nouveautés de la marque. Bien évidemment, il s'agit de rumeurs non vérifiables à prendre avec des pincettes.D'après lui, la "Scarlett" sera équipée d'un processeur Zen 2 ainsi que de la toute dernière technologie d'AMD en matière de GPU. Le but étant de proposer une expérience de jeu en 4K / 60fps sans la moindre concession. Actuellement, la Xbox One X peut faire tourner des titres en 4K native mais les joueurs doivent alors se contenter de 30 images par seconde. C'est pourquoi il faut généralement choisir entre un mode "performance" et un mode "résolution", afin d'opter pour des graphismes plus propres ou bien pour une fluidité optimale.Visiblement la Xbox "Scarlett" proposera le meilleur des deux mondes et la PS5 devrait suivre le même chemin. Autre excellente nouvelle, la rétrocompatibilité des jeux Xbox One serait également de mise sur la prochaine machine. Microsoft s'était déjà attiré les louanges des joueurs en ajoutant cette fonctionnalité très demandée à sa console actuelle en 2015. Enfin, la "Scarlett" pourrait se dévoiler durant l'E3 2019, en juin prochain. De son côté, Sony a décidé de snober l'événement californien.