Fallout 76 : Bethesda creuse encore et songe à incorporer des loot boxes

La crainte du pay-to-win

Un événement saisonnier

Un utilisateur de Reddit s'est livré à l'exercice du datamining à la sortie du dernier patch de, et y a trouvé une mention très claire à des « lunch boxes », les pochettes-surprises déjà présentes dans Fallout Shelter.Déjà indisposés par divers problèmes , les joueurs de Fallout 76 craignent par-dessus tout que l'arrivée d'éventuelles loot boxes nuise à l'équilibre du jeu. D'après les informations récupérées par le, ces « lunch boxes » pourraient permettre aux joueurs de bénéficier dePour acquérir ces avantages, les joueurs devront se séparer de quelques « Atoms », la monnaie virtuelle de Fallout 76. Celle-ci s'obtient au gré de la progression des joueurs, mais peut évidemment être acquise en l'échange d'espèces sonnantes et trébuchantes. Un coup d'autant plus difficile à encaisser que Pete Hines, le monsieur communication de Bethesda, avait promis aux joueurs que l'Atom Shop de Fallout 76 (la boutique in-game) n'offrirait queaux joueurs.Si l'arrivée prochaine de loot boxes dans Fallout 76 ne semble plus faire aucun doute, la façon dont elles seront mises en avant par Bethesda pose encore question.Comme le pointe l'un des joueurs en réponse aux découvertes issues du datamining, les mentions faites aux « lunch boxes » se situent dans un volet réservé à, pour les fêtes de fin d'année. Impossible de savoir, dès lors, si Bethesda envisage d'emblée de pérenniser son système ou s'il souhaite juste prendre la température au cours d'un événement limité dans le temps.Alerté par la (nouvelle) grogne qui monte sur Reddit, Bethesda a déclaré «».