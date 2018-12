Fallout 76 : un patch pour améliorer le FOV, le DOF et la gestion des camps

Réparer l'évident

© Bethesda

Source : Bethesda

Le patch 1.0.3.10 deest disponible dès aujourd'hui au téléchargement. Il pèse 3 Go sur PC, et 5 Go sur les versions PS4 et Xbox One du titre.La vie n'a pas vraiment été un long fleuve tranquille pour. Un mois après la sortie de Fallout 76, largement décrié par ses joueurs notamment à cause d'un, l'éditeur libère un patch conséquent réglant plusieurs problèmes assez basiques.Cette version ajoute ainsi la possibilité d'« appuyer pour parler », qui devrait permettre aux parties d'être un peu moins bruyantes. De nouvelles options de réglage de la distance d'affichage et du champ de vision ont également été ajoutées.Enfin, le patchen permettant notamment de détruire automatiquement les éléments qui bloqueraient la construction de certains objets, comme le montre ce GIF.