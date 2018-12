À défaut d’un sursaut de Bethesda, les moddeurs à la rescousse de Fallout 76

Une meilleure gestion de l'inventaire

Problème : Fallout 76 est un jeu en ligne

Le problème étant évidemment que ces mods ne sont disponibles qu'aux joueurs PC du titre. Ceux évoluant sur PS4 et Xbox One sont, eux, suspendus au bon vouloir de Bethesda de sortir rapidement des correctifs.Parmi les fonctionnalités de Fallout 76 qui cristallisent le plus de plaintes des joueurs , on trouve la gestion catastrophique de l'inventaire. En bonne mule post-apocalyptique que vous êtes, vos pérégrinations vous obligeront à ramasser quantité de petites babioles sur votre route pour espérerdes objets ou améliorer votre abri. Le hic, c'est que lesdites babioles pèsent lourd dans un inventaire qui n'est pas extensible.C'est précisément ici qu'intervient Better Inventory , un mod destiné à indiquer simplement quelle catégorie de votre inventaire est la plus chargée - facilitant ainsi le tri.Autre point d'achoppement : la gestion des points de compétence. Novatrice en la matière, l'approche depermet de débloquer de multiples compétences (rangées dans des catégories comme la Force, l'Intelligence, le Charisme, etc.), et de pouvoir en changer au gré de vos envies afin d'expérimenter différents styles de jeu. Une bonne idée sur le papier,que The Perk Loadout Manager se propose de rendre plus. Sa combine ? Permettre au joueur d'enregistrer jusqu'à trois « sets » de compétences pour modifier à la volée le style de jeu, sans avoir à naviguer parmi des cartes qui s'accumulent bien vite.Un dernier mod cité par Kotaku permet également de mettre en surbrillance les objets dont vous avez besoin pour mener à bien une construction : le bien nommé Glowing Items Si les jeux Bethesda (Skyrim, Fallout 4, pour ne citer qu'eux) sont parmi les jeux qui ont été les plus moddés ces dernières années, ils avaient la particularité d'être des aventures solo. Lesavaient ainsi tout le loisir de proposer à la communauté des modifications altérant profondément le gameplay. Choses qu'ils ne sont pas en mesure de faire sur Fallout 76, sous peine de voir leur création tout bonnement bannie si elle accorde un avantage compétitif aux joueurs l'utilisant.Pour l'instant occupé sur d'autres fronts, il y a fort à parier que Bethesda imposera rapidement une limite aux moddeurs les plus chevronnés. Car la frontière entre refonte de l'interface et cheat déguisé peut être plus fine qu'on ne le croit dans un jeu compétitif.